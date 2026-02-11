  • Menu
Chintakayala Vijay: అయ్యన్న వారసుడికి చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్..?

Chintakayala Vijay: అయ్యన్న వారసుడికి చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్..?
Highlights

Chintakayala Vijay: ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు వారసుడు, టీడీపీ సోషల్ మీడియా వింగ్ బలోపేతంలో కీలక పాత్ర పోషించిన చింతకాయల విజయ్‌కు రాజ్యసభ అవకాశం దక్కబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Chintakayala Vijay: ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు వారసుడు, టీడీపీ సోషల్ మీడియా వింగ్ బలోపేతంలో కీలక పాత్ర పోషించిన చింతకాయల విజయ్‌కు రాజ్యసభ అవకాశం దక్కబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2026 జూన్ నాటికి రాష్ట్రంలో ఖాళీ కానున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో ఒకటి విజయ్‌కు కేటాయించేందుకు చంద్రబాబు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.

విజయ్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణాలు:

టీడీపీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు 'ఐటీడీపీ' (iTDP) ద్వారా సోషల్ మీడియాలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడంలో, 'సీబీఎన్ ఆర్మీ'ని బలోపేతం చేయడంలో విజయ్ కృషి అనన్యం.

నారా లోకేష్‌కు అత్యంత ఆప్తుడిగా పేరున్న విజయ్, పార్టీ క్రమశిక్షణకు కట్టుబడి ఉండటం ఆయనకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది. గత ఎన్నికల్లోనే పోటీ చేయాలని ఉన్నా.. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు తండ్రి విజయం కోసం పనిచేశారు.

ఉత్తరాంధ్రలో బలమైన బీసీ సామాజిక వర్గ ప్రతినిధిగా ఉన్న చింతకాయల కుటుంబానికి రాజ్యసభ స్థానం ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో కేడర్‌కు బలమైన సంకేతం పంపాలని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు.

ఇంగ్లీష్‌పై పట్టు, ఆధునిక రాజకీయాలపై అవగాహన ఉన్న యువ నాయకుడిని ఢిల్లీకి పంపడం ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో పార్టీ వాణిని బలంగా వినిపించవచ్చని టీడీపీ అంచనా వేస్తోంది.

వచ్చే ఏడాది ఖాళీ కాబోయే నాలుగు స్థానాలు ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో ఉన్న మెజారిటీ దృష్ట్యా టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి ఖాతాలోకి వెళ్లడం ఖాయం. సీనియర్లకు గౌరవం ఇస్తూనే, విజయ్ వంటి యువ నాయకులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా భవిష్యత్తు నాయకత్వాన్ని సిద్ధం చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ యోచిస్తోంది.

