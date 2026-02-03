  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Chandrababu Naidu: అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ఒక 'చారిత్రక మైలురాయి'.. ప్రధాని మోదీపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసల జల్లు!

Chandrababu Naidu: అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ఒక చారిత్రక మైలురాయి.. ప్రధాని మోదీపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసల జల్లు!
x
Highlights

Chandrababu Naidu: భారత్ మరియు అమెరికా దేశాల మధ్య కుదిరిన కీలక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Chandrababu Naidu: భారత్ మరియు అమెరికా దేశాల మధ్య కుదిరిన కీలక వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఇరు దేశాల ఆర్థిక సంబంధాల్లో ఒక "చారిత్రక మైలురాయి" అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ ఒప్పందం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు.

ఏపీ యువతకు, రైతులకు మేలు..

ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వారా అనేక రంగాలకు లబ్ధి చేకూరుతుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

సుంకాల తగ్గింపు: అమెరికా ఎగుమతులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించడం ఒక దూరదృష్టితో కూడిన చర్య అని ఆయన కొనియాడారు.

యువతకు ఉపాధి: ఈ ఒప్పందం వల్ల దేశీయ ఎగుమతి సామర్థ్యం పెరిగి, యువతకు అపారమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

రైతులకు ప్రోత్సాహం: వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు మార్గం సుగమం కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభిస్తుందని తెలిపారు.

ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తిగా భారత్

ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగడమే కాకుండా, తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోందని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. రెండు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య ఏర్పడిన ఈ సమన్వయం ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick