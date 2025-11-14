Nara Lokesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ పెట్టుబడి: బ్రూక్ఫీల్డ్ నుండి రూ. 1.10 లక్షల కోట్లు!
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరో భారీ పెట్టుబడి రాబోతున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన బ్రూక్ఫీల్డ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ రాష్ట్రంలో ఏకంగా రూ. లక్షా పది వేల కోట్లు (రూ. 1,10,000 కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టనుంది.
తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఇది మరో కీలకమైన, భారీ పెట్టుబడి అని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
ప్రధాన రంగాలు: బ్రూక్ఫీల్డ్ సంస్థ ప్రధానంగా ఈ కింది రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు ఆయన వివరించారు:
పునరుత్పాదక విద్యుత్ (Renewable Energy)
బ్యాటరీ (Battery)
పంప్డ్ స్టోరేజ్ (Pumped Storage)
ఇతర పెట్టుబడులు: రియల్ ఎస్టేట్, బీసీసీలు (BCCs), ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (మౌలిక సదుపాయాలు), పోర్టుల రంగాల్లో కూడా పెట్టుబడులు వస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. మంత్రి లోకేశ్ ఈ శుభవార్తను తన అధికారిక 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా వెల్లడించారు.