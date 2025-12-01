  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబ్ బెదిరింపులు

Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబ్ బెదిరింపులు
x
Highlights

Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబ్ బెదింపులు కలకలం సృష్టించాయి. కపిల తీర్థంలోని రెండు హోటల్లకి గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపు మెయిల్స్...

Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబ్ బెదింపులు కలకలం సృష్టించాయి. కపిల తీర్థంలోని రెండు హోటల్లకి గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చినట్లు అధాకారులు తెలిపారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్‌‎లతో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. విచారణలో భాగంగా అనుమానిత వ్యక్తులను పోలీసులు ప్రశ్నించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick