Bomb Threat: ఏలూరు జిల్లా కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు
Bomb Threat: ఏలూరు జిల్లా కోర్టు సముదాయాన్ని పేల్చివేస్తామంటూ వచ్చిన బెదిరింపు మెయిల్ స్థానికంగా తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి కోర్టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AO)కు ఈ మెయిల్ పంపడంతో యంత్రాంగం ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైంది.
వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు
మెయిల్ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు కోర్టు ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. డీఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్ పర్యవేక్షణలో భద్రతా దళాలు రంగంలోకి దిగాయి. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా కోర్టులో ఉన్న న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు మరియు క్లయింట్లను వెంటనే బయటకు తరలించారు. కోర్టు కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి ప్రాంగణం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు.
క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు
డీఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు రెండు ప్రత్యేక బాంబు స్క్వాడ్ (Bomb Squad) బృందాలు కోర్టు గదులు, పరిపాలనా విభాగాలు మరియు వాహనాల పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో తనిఖీలు చేపట్టాయి. డాగ్ స్క్వాడ్తో కలిసి ప్రతి మూలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. అనుమానాస్పద వస్తువులేవీ దొరకకుండా తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.
కేసు నమోదు - దర్యాప్తు
ఈ బెదిరింపు మెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవరు పంపారు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సైబర్ క్రైమ్ విభాగం మెయిల్ ఐడీని ట్రాక్ చేసే పనిలో ఉంది. ఇది కేవలం ఆకతాయిల పనా లేక ఏదైనా కుట్ర ఉందా అనే విషయం తేలాల్సి ఉంది. కోర్టు వద్ద భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.