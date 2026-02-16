Chandrababu-Bill Gates: అమరావతిలో బిల్గేట్స్ సందడి.. సీఎం చంద్రబాబుతో కీలక భేటీ.. ‘ఆర్టీజీఎస్’ పనితీరుపై ప్రశంసలు
Chandrababu-Bill Gates: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో బిల్గేట్స్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ బిల్గేట్స్ సోమవారం భేటీ అయ్యారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఆయనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘనస్వాగతం పలికింది. అనంతరం నేరుగా వెలగపూడిలోని రాష్ట్ర సచివాలయానికి చేరుకున్న బిల్గేట్స్కు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మరియు ఇతర మంత్రులు సాదర స్వాగతం పలికారు.
రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్పై ఆసక్తి:
సచివాలయానికి చేరుకున్న తర్వాత బిల్గేట్స్ బృందం రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (RTGS) కేంద్రాన్ని సందర్శించింది. డేటా విశ్లేషణ, అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి పాలనను ప్రజలకు ఎలా చేరువ చేస్తున్నారో చంద్రబాబు స్వయంగా వివరించారు. ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా అందుతున్న సేవలు, ప్రభుత్వం సాధిస్తున్న ఫలితాలను చూసి బిల్గేట్స్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.
కీలక రంగాలపై చర్చలు:
ఈ పర్యటనలో భాగంగా గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న వివిధ ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా:
వ్యవసాయం: ఆధునిక సాంకేతికతతో రైతుల ఆదాయం పెంచడం.
వైద్యం & విద్య: ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల బలోపేతం, డిజిటల్ విద్య.
సంజీవని ప్రాజెక్టు: ఫౌండేషన్ సహకారంతో నడుస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా అందుతున్న ఆరోగ్య సేవలను మరింత విస్తరించే అంశంపై ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
గతంలోనే చంద్రబాబు, బిల్గేట్స్ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉన్న నేపథ్యంలో, ఈ తాజా భేటీ ఏపీలో సాంకేతిక విప్లవానికి, మరిన్ని పెట్టుబడులకు మార్గం సుగమం చేసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.