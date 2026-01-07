  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Bhogapuram Airport: 'క్రెడిట్ వార్' ముఖ్యాంశాలు

Bhogapuram Airport: క్రెడిట్ వార్ ముఖ్యాంశాలు
x
Highlights

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ట్రయల్ రన్ విజయవంతం కావడంతో ఏపీలో రాజకీయ రచ్చ మొదలైంది. ఈ ప్రాజెక్టు క్రెడిట్ ఎవరిది? టీడీపీదా లేక వైసీపీదా? టైమ్‌లైన్ తో సహా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ట్రయల్ రన్ ముగిసిన వెంటనే అటు చంద్రబాబు నాయుడు, ఇటు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తమదైన శైలిలో స్పందించారు.

వైసీపీ వాదన: "మేమే బలమైన పునాది వేశాం"

మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ, ఈ ప్రాజెక్టుకు తమ ప్రభుత్వమే ఊపిరి పోసిందని పేర్కొన్నారు.

భూసేకరణ: తమ పాలనలో సుమారు 2,750 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తి చేశామని, నిర్వాసితులకు రూ. 960 కోట్లు ఖర్చు చేశామని తెలిపారు.

పరిహారం: ఎకరాకు రూ. 28 లక్షల నుండి రూ. 36 లక్షల వరకు భారీ పరిహారం ఇచ్చి భూ సమస్యలను పరిష్కరించామని బొత్స సత్యనారాయణ గుర్తు చేశారు.

శంకుస్థాపన: 2023లో జగన్ స్వయంగా ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన ఫోటోలను వైసీపీ శ్రేణులు షేర్ చేస్తున్నాయి.

టీడీపీ వాదన: "విజనరీ చంద్రబాబు ఆలోచన ఇది"

ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఈ ప్రాజెక్టు వేగంగా పూర్తి కావడానికి కేంద్రం సహకారమే కారణమని చెబుతున్నారు.

ప్రారంభం: 2014-19 మధ్యే ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రతిపాదనలు, ప్రాథమిక అనుమతులు వచ్చాయని టీడీపీ గుర్తు చేస్తోంది.

స్పీడ్: 2019 ఫిబ్రవరిలో చంద్రబాబు తొలిసారి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన 18 నెలల్లోనే 96 శాతం పనులు పూర్తి చేసి ట్రయల్ రన్ నిర్వహించామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

మంత్రి స్పందన: "జూన్ 2026 నాటికి పూర్తి స్థాయి కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుంది" అని రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

ప్రాజెక్టు టైమ్‌లైన్: ఒక అవలోకన

విశాఖ విమానాశ్రయం నేవీ పరిధిలో ఉండటం వల్ల పౌర విమానాలకు ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయని, 2015లో భోగాపురం గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది.

ముగింపు

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ అనేది కేవలం ఒక పార్టీ ఘనత కాదు. ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. టీడీపీ హయాంలో అంకురార్పణ జరిగితే, వైసీపీ హయాంలో భూసేకరణ, పునరావాసం వంటి కీలక దశలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కూటమి హయాంలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని విమానాల రాకపోకలకు సిద్ధమైంది. రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నా, ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ ఉత్తరాంధ్ర ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోతోందన్నది వాస్తవం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick