  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Weather Update: తుఫాన్ అలర్ట్.. అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం.. దక్షిణ కోస్తాపై ప్రభావం!

Weather Update: తుఫాన్ అలర్ట్.. అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం.. దక్షిణ కోస్తాపై ప్రభావం!
x

Weather Update: తుఫాన్ అలర్ట్.. అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం.. దక్షిణ కోస్తాపై ప్రభావం!

Highlights

Weather Update: మలేషియా-అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది.

Weather Update: మలేషియా-అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. ఈ నెల 27న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో తుఫాన్‌గా మారే అవకాశం ఉండనుంది. దీంతో ఈ నెల 28 నుంచి దక్షిణ కోస్తాపై ప్రభావం పడనుంది. నైరుతి బంగాళాఖాతం-శ్రీలంక సమీపంలో రాగల 24 గంటల్లో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణ తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా దక్షిణ కోస్తాలోని మత్స్యకారులు తమ స్వస్థలాలకు తిరిగి రావాలని అధికారులు సూచించారు. తుఫాన్ మారిన తర్వాతే దిశ, గమనం, తీరాన్ని తాకే కేంద్రంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick