  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Kandula Durgesh: అమరావతిలో ‘ఆవకాయ్‌’ ఉత్సవాలు

Kandula Durgesh: అమరావతిలో ‘ఆవకాయ్‌’ ఉత్సవాలు
x
Highlights

Kandula Durgesh: ఆంధ్రుల అభిమాన వంటకం ఆవకాయ అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

Kandula Durgesh: ఆంధ్రుల అభిమాన వంటకం ఆవకాయ అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. విజయవాడలో సినిమా, కల్చర్, లిటరేచర్‌పై జనవరి 8 నుంచి 10 వరకు ఆవకాయ పేరుతో అమరావతి ఫెస్టివల్‌ను నిర్వహించనున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ రంగాల ప్రముఖులు పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. అంతరించిపోతున్న జానపద కళరూపాల గురించి నేటితరానికి తెలియజేయడానికి ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick