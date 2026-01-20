Davos 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్గా మార్చేలా సీఎం ప్లాన్.. క్లీన్ ఎనర్జీపై ప్రత్యేక ఫోకస్.
డావోస్ సదస్సులో ఏపీని గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్గా సీఎం చంద్రబాబు ప్రదర్శించారు. క్లీన్ ఎనర్జీ, పోర్టులు మరియు యూఏఈతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలపై చర్చించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు డావోస్ పర్యటనకు భారీ ప్రాధాన్యత లభించింది. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ (WEF) తొలి రోజు నుండే, ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే గ్లోబల్ ప్రదేశంగా రాష్ట్రాన్ని ఆయన ప్రదర్శించారు.
డావోస్లో సీఐఐ (CII) చంద్రజిత్ సమక్షంలో జరిగిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పారిశ్రామికవేత్తల ఎలైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సెషన్కు సీఎం ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశానికి మాస్టర్కార్డ్ సీఏఓ, కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ రవికుమార్ వంటి గ్లోబల్ కంపెనీల సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు హాజరయ్యారు.
భారతదేశ-కేంద్రీకృత వృద్ధి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ బలాలు
సీఎం సభికులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. భారతదేశ-కేంద్రీకృత అభివృద్ధి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకూల వ్యాపార వాతావరణాన్ని బలంగా వివరించారు. ఇంధనం, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్, మరియు తయారీ రంగాలలో రాష్ట్రం యొక్క ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాలను తెలియజేస్తూ, భారీ పెట్టుబడులకు ఏపీ సిద్ధంగా ఉందని నొక్కి చెప్పారు.
తన ప్రసంగంలో, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క 25 ప్రగతిశీల విధానాలను ప్రదర్శించారు. ఇవి ప్రధానంగా క్లీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి, గ్రీన్ అమ్మోనియా మరియు అత్యాధునిక సాంకేతికతలపై దృష్టి సారించాయి. గూగుల్ వంటి సంస్థలు ఏపీలో పెట్టిన పెట్టుబడులను ప్రస్తావించారు. విశాఖపట్నంలో జరగబోయే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు, ఇది గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యాప్లో రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ను గణనీయంగా పెంచింది.
భారతదేశంలో మొత్తం విదేశీ పెట్టుబడులలో ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ 25% వాటాను కలిగి ఉందని సీఎం తెలిపారు. స్పేస్ సిటీ, పోర్టులు మరియు హైవేల కనెక్టివిటీ వంటి కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల గురించి వివరిస్తూ, ఏపీ భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అని స్పష్టం చేశారు. ఈ సెషన్లో జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులతో సీఎం మాట్లాడి, లోతైన సహకారాన్ని నిర్ధారిస్తూ వారిని రాష్ట్రానికి ఆహ్వానించారు.
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్లో కీలక సమావేశాలు
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ పర్యటనలో యూఏఈ ఆర్థిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మార్రితో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై చర్చలు జరిగాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో దుబాయ్ ఫుడ్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఆహార శుద్ధి రంగ అభివృద్ధికి యూఏఈ తన మద్దతును తెలిపింది. రాష్ట్రంలో సుమారు 40 యూఏఈ మూల సంస్థలను స్థాపించడానికి సహకారం అందించడానికి అల్ మార్రి కట్టుబడి ఉన్నారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎం.. ఆహార భద్రత, లాజిస్టిక్స్, పోర్ట్ ఆధారిత పరిశ్రమలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, పట్టణాభివృద్ధి, పర్యాటకం, మౌలిక సదుపాయాలు వంటి రంగాలలో పెట్టుబడి అవకాశాలను వివరించారు.
యూఏఈకి చెందిన షరాఫ్ గ్రూప్ ప్రతిపాదించిన మల్టీ-మోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్ నిర్మాణంపైనా చర్చ జరిగింది, ఇది వాణిజ్యం మరియు సరఫరా గొలుసు సామర్థ్యంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
యూఏఈ దిగ్గజాలతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు
ఈ చర్చలలో ఈ క్రింది హై-ఇంపాక్ట్ ప్రాజెక్ట్లను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు:
- డీపీ వరల్డ్తో కలిసి పోర్ట్ టెర్మినల్స్ మరియు లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి.
- ఏడీఎన్ఓసీ (ADNOC) సహాయంతో ఎఫ్ఎస్ఆర్యూ (FSRU) నిర్మాణం.
- లైట్ గేజ్ స్టీల్ ఫ్రేమింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అమరావతిలో ఆధునిక నిర్మాణ యూనిట్ ఏర్పాటు.
- విశాఖపట్నంలో లులు గ్రూప్ మెగా షాపింగ్ మాల్ ప్రతిపాదన.
యూఏఈతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల వృద్ధికి, తద్వారా ఉపాధి కల్పనకు మరియు ఎగుమతుల పెరుగుదలకు దోహదపడుతుందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి యూఏఈ ప్రభుత్వం మరియు ప్రముఖ సంస్థల నుండి పూర్తి సహకారం ఉంటుందని మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మార్రి సానుకూలంగా స్పందించారు.
ఈ సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, ఏపీ మంత్రులు నారా లోకేష్ మరియు టీజీ భరత్ కూడా పాల్గొన్నారు.
బలమైన గ్లోబల్ ఎంగేజ్మెంట్ మరియు పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన విధానాలతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పవర్హౌస్గా మార్చాలనే కొత్త ఉద్దేశాన్ని డావోస్ పర్యటన సూచిస్తోంది.