Arasavalli Surya Jayanti: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అరసవల్లి సూర్యజయంతిని 7 రోజుల పండగగా ప్రకటించింది
Arasavalli Surya Jayanti: అరసవల్లి సూర్యజయంతిని 7 రోజుల పండగగా చేయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జివో జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 19వ తేదీ నుండి 25వ తేదీ వరకూ జయంతి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి ఆదివారం సప్తమి నక్షత్రం రావడంతో స్వామివారి దర్శనం కోసం లక్షలాది మంది భక్తులు అరసవల్లి క్షేత్రానికి రానున్నారని అధికారులు తెలిపారు. భక్తుల కోసం అధికారులు చేసిన ఎర్పాట్లపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అందిస్తారు.
