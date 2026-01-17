AP's Green Revolution: కాకినాడలో రూ.13,000 కోట్ల గ్రీన్ అమోనియా ప్లాంట్.. 2,600 మందికి కొలువులు!
కాకినాడలో రూ.13,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏఎమ్ గ్రీన్ అమోనియా ప్లాంట్కు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన. 2600 మందికి ఉద్యోగాలు. ఏపీ క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో కొత్త చరిత్ర. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం క్లీన్ ఎనర్జీ (స్వచ్ఛ ఇంధనం) రంగంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. పర్యావరణహిత పారిశ్రామిక విధానంలో భాగంగా కాకినాడలో ఏర్పాటు కానున్న దేశంలోనే అతిపెద్ద 'గ్రీన్ అమోనియా' ప్లాంట్కు నేడు (జనవరి 17న) ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు:
పెట్టుబడి: రూ.13,000 కోట్లు
సంస్థ: ఏఎమ్ గ్రీన్ (గ్రీన్కో గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ)
స్థలం: కాకినాడ (495 ఎకరాలు)
ఉద్యోగవకాశాలు: సుమారు 2,600 మంది యువతకు ఉపాధి
ఉత్పత్తి లక్ష్యం: ఏడాదికి 1 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల గ్రీన్ అమోనియా
గ్రీన్ అమోనియా అంటే ఏమిటి? ఎందుకు ప్రత్యేకం?
సాధారణంగా అమోనియాను బొగ్గు లేదా సహజ వాయువులను ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు (దీనిని గ్రే/బ్లూ అమోనియా అంటారు). కానీ ఈ ప్లాంట్లో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు పూర్తిగా పునరుత్పాదక శక్తిని (Renewable Energy) వాడతారు. దీని వల్ల తయారీ ప్రక్రియలో కార్బన్ ఉద్గారాలు అస్సలు విడుదల కావు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఇది ఒక విప్లవాత్మక మార్పు.
ఎగుమతులకు కాకినాడ హబ్
ఈ ప్లాంట్ కాకినాడ పోర్ట్కు కేవలం 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండటం అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. దీనివల్ల ఉత్పత్తి అయిన గ్రీన్ అమోనియాను సులభంగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేయవచ్చు.
జర్మనీతో ఒప్పందం: ఇప్పటికే జర్మనీకి చెందిన యూనిపర్ సంస్థతో ఏఎమ్ గ్రీన్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం: మలేషియాకు చెందిన పెట్రోనాస్, సింగపూర్కు చెందిన జీఐసీ వంటి దిగ్గజ సంస్థల సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపుదిద్దుకుంటోంది.
అదనపు యూనిట్: ఇదే ప్రాంగణంలో రూ.2,000 కోట్లతో 2 గిగావాట్ల ఎలక్ట్రోలైజర్ తయారీ యూనిట్ను కూడా సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తోంది.
షెడ్యూల్ ఇలా..
సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేడు ఉదయం 11.20 గంటలకు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు భూమి పూజ చేస్తారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు. 2027 చివరి నాటికి ఈ ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికే 'గ్రీన్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్'గా మారే అవకాశం ఉంది.