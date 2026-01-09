  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

AP TET Results: ఏపీ టెట్ ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్ లింక్ ఇదే!

AP TET Results: ఏపీ టెట్ ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్ లింక్ ఇదే!
x
Highlights

AP TET Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గతేడాది డిసెంబర్‌లో నిర్వహించిన ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) ఫలితాలు శుక్రవారం విడుదలయ్యాయి.

AP TET Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గతేడాది డిసెంబర్‌లో నిర్వహించిన ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) ఫలితాలు శుక్రవారం విడుదలయ్యాయి. టెట్ కన్వీనర్ వెంకట కృష్ణారెడ్డి ఈ ఫలితాల వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించారు.

ఫలితాల గణాంకాలు:

మొత్తం దరఖాస్తుదారులు: 2,71,692 మంది

పరీక్షకు హాజరైన వారు: 2,48,427 మంది

ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు: 97,560 మంది

ఫలితాలను ఎలా చూడాలి?

అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఈ క్రింది పద్ధతుల ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు:

అధికారిక వెబ్‌సైట్: అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి తమ వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా రిజల్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం 9552300009 అనే వాట్సప్ నెంబర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ నెంబర్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చని కన్వీనర్ తెలిపారు.

టెట్ ఫలితాలు విడుదల కావడంతో, అభ్యర్థులు ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్ష (DSC)పై దృష్టి సారించారు. టెట్‌లో సాధించిన స్కోరుకు డీఎస్సీలో 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick