  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

AP Rain Alert: దిత్వా ప్రభావంతో ఏపీలో భారీ వర్షాలు

AP Rain Alert: దిత్వా ప్రభావంతో ఏపీలో భారీ వర్షాలు
x

AP Rain Alert: దిత్వా ప్రభావంతో ఏపీలో భారీ వర్షాలు

Highlights

AP Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'దిత్వా' తుఫాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించింది.

AP Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'దిత్వా' తుఫాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో నేడు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, మరికొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.

వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వర్షాల ప్రభావం ప్రకాశం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలపై ముఖ్యంగా ఉంటుంది. ఈ జిల్లాల్లోని ప్రజలు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

పై జిల్లాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రత్యేకంగా వెల్లడించింది. పిడుగుల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని అధికారులు సూచించారు.

వాతావరణ మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని, ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వర్షాల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని, ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అధికారులు తెలిపారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick