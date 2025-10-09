  • Menu
ఏపీలో భారీగా ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ల బదిలీలు

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిపాలనలో సమూల మార్పుల కోసం ఏకకాలంలో 31 మంది అఖిల భారత సర్వీసు (IAS, IPS) అధికారులను బదిలీ చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.

ప్రభుత్వం నియమించిన ముఖ్య అధికారుల వివరాలు:

కుటుంబ సంక్షేమశాఖ డైరెక్టర్‌గా: చక్రధర్‌బాబు

వ్యవసాయశాఖ డైరెక్టర్‌గా: మనజీర్‌ జిలానీ సామున్‌

ఏపీపీఎస్సీ (APPSC) సెక్రటరీగా: రవిసుభాష్

ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ (APSPDCL) సీఎండీగా: శివశంకర్‌ లోతేటి

పౌరసరఫరాలశాఖ వైస్‌ చైర్మన్‌గా: ఎస్‌.ఢిల్లీరావు

ఇంటర్మీడియట్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ డైరెక్టర్‌గా: పి. రంజిత్‌ భాషా

రాష్ట్రంలో పాలనా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ బదిలీలు చేపట్టింది.

