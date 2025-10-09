ఏపీలో భారీగా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ల బదిలీలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిపాలనలో సమూల మార్పుల కోసం ఏకకాలంలో 31 మంది అఖిల భారత సర్వీసు (IAS, IPS) అధికారులను బదిలీ చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ భారీ బదిలీల ప్రక్రియతో పలు కీలక శాఖలకు కొత్త అధికారులు బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
ప్రభుత్వం నియమించిన ముఖ్య అధికారుల వివరాలు:
కుటుంబ సంక్షేమశాఖ డైరెక్టర్గా: చక్రధర్బాబు
వ్యవసాయశాఖ డైరెక్టర్గా: మనజీర్ జిలానీ సామున్
ఏపీపీఎస్సీ (APPSC) సెక్రటరీగా: రవిసుభాష్
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ (APSPDCL) సీఎండీగా: శివశంకర్ లోతేటి
పౌరసరఫరాలశాఖ వైస్ చైర్మన్గా: ఎస్.ఢిల్లీరావు
ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్గా: పి. రంజిత్ భాషా
రాష్ట్రంలో పాలనా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ బదిలీలు చేపట్టింది.
