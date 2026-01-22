  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

AP Government పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్? ప్రభుత్వం కీలక యోచన!

AP Government పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్? ప్రభుత్వం కీలక యోచన!
x
Highlights

ఏపీలో 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్? ఆస్ట్రేలియా చట్టంపై ప్రభుత్వం అధ్యయనం. పిల్లలను తప్పుదారి పట్టకుండా కాపాడేందుకు నారా లోకేష్ కీలక నిర్ణయం.

నేటి కాలంలో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు బానిసలవుతున్నారు. ముఖ్యంగా 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఏది మంచో, ఏది చెడో తెలియని వయసులో సోషల్ మీడియాలోని నెగెటివ్ కంటెంట్ వారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ పరిస్థితిని అరికట్టేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.

నారా లోకేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు

దావోస్‌లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ పర్యటనలో భాగంగా ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ బ్లూమ్‌బెర్గ్‌ ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ ఈ సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించారు.

వయో పరిమితి: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియాను పూర్తిగా నిషేధించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.

ఆస్ట్రేలియా మోడల్: ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఇలాంటి కఠినమైన చట్టాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఆ చట్టాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తోందని లోకేష్ తెలిపారు.

ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?: మైనర్లకు సోషల్ మీడియాలో ఏది చూడాలో, ఏది చూడకూడదో అనే విచక్షణ తక్కువగా ఉంటుంది. వారు తప్పుదారి పట్టకుండా ఉండాలంటే చట్టపరమైన రక్షణ అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

నిపుణులు మరియు ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?

ఈ ప్రతిపాదనపై టీడీపీ జాతీయ ప్రతినిధి దీపక్ రెడ్డి స్పందిస్తూ, సోషల్ మీడియా వల్ల పిల్లల్లో మానసిక సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ: 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ ఉండదు. ప్రమాదకరమైన కంటెంట్ వల్ల వారు అనూహ్య నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

మహిళల భద్రత & నెగెటివ్ కంటెంట్: గతంలో సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేస్తూ మహిళలపై అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన వారిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. అదే బాటలో ఇప్పుడు పిల్లలకు విషపూరితమైన కంటెంట్ అందకుండా అడ్డుకట్ట వేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

తల్లిదండ్రుల బాధ్యత పెరగనుంది

కేవలం చట్టాలు మాత్రమే కాదు, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు ఫోన్ ఇవ్వకపోతే గోల చేస్తారనే సాకుతో మొబైల్స్ అలవాటు చేయకూడదని సామాజిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకురాబోయే ఈ కొత్త చట్టం అమల్లోకి వస్తే, అది దేశంలోనే ఒక విప్లవాత్మక మార్పుగా నిలవనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick