Pawan Kalyan: జంతు ప్రేమికుడిగా పవన్ ఉదారత.. తల్లి అంజనాదేవి జన్మదినం వేళ విశాఖ జూలో కీలక నిర్ణయం!
Pawan Kalyan: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ విశాఖ పర్యటనలో బిజీగా గడుపుతున్నారు.
Pawan Kalyan: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ విశాఖ పర్యటనలో బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా గురువారం ఆయన నగరంలోని ఇందిరాగాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాలను (విశాఖ జూ) సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జంతు సంరక్షణపై తనకున్న మక్కువను చాటుకుంటూ కీలక ప్రకటన చేశారు.
తల్లి అంజనాదేవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా..
ఈరోజు తన తల్లి అంజనాదేవి పుట్టినరోజు కావడంతో, ఆమెపై ఉన్న ప్రేమను ప్రకృతి మరియు జంతు ప్రేమికుడిగా విభిన్నంగా చాటుకున్నారు పవన్. జూ పార్కులోని రెండు జిరాఫీలను ఏడాది పాటు దత్తత తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. వీటికి సంబంధించి ఏడాదికి అయ్యే నిర్వహణ ఖర్చులను ఆయనే స్వయంగా భరించనున్నారు.
జూ అధికారుల హర్షం:
డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో జూను సందర్శించిన పవన్ కల్యాణ్, అక్కడి జంతువుల సంరక్షణ తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్నట్లు ప్రకటించడంతో జూ అధికారులు మరియు జంతు ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గతంలోనూ పవన్ కల్యాణ్ అనేక పర్యావరణ హిత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న సంగతి తెలిసిందే. తల్లి పుట్టినరోజున ఇలాంటి గొప్ప నిర్ణయం తీసుకోవడం పట్ల ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.