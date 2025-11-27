Chandrababu: ఆలయ విస్తరణకు భూమిని ఇచ్చిన రైతులకు ధన్యవాదాలు
Highlights
Chandrababu: అమరావతిలో టీటీడీ ఆలయ విస్తరణకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భూమి పూజ చేశారు.
Chandrababu: అమరావతిలో టీటీడీ ఆలయ విస్తరణకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భూమి పూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. 2019లో ఆలయాన్ని నిర్మించినప్పుడే రాజధానికి అమరావతి అని పేరు పెట్టాలని.. ఆ వెంకటేశ్వరుడే తనకు సంకల్పాన్ని ఇచ్చారని చంద్రబాబు అన్నారు. అలాగే ఆలయ విస్తరణకు సహకరించి భూమిని ఇచ్చిన రాజధాని రైతులకు సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తాము ఆలయ విస్తరణకు 25 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చామని, దేవతల రాజధాని అమరావతి ఏ విధంగా ఉంటుందో.. ఆ నమునాలోనే రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి ఉండాలని తాను కోరుకుంటున్నానని అధికారులకు సీఎం సూచించారు.
Next Story