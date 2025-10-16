  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Chandrababu: విదేశీ పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?

Chandrababu: విదేశీ పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?
x

Chandrababu: విదేశీ పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..?

Highlights

Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు (Chandrababu) రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా నవంబర్ 2 నుండి 5వ తేదీ వరకు లండన్‌లో పర్యటించనున్నారు.

Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు (Chandrababu) రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా నవంబర్ 2 నుండి 5వ తేదీ వరకు లండన్‌లో పర్యటించనున్నారు.

ఈ పర్యటనలో భాగంగా, నవంబర్ 14, 15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో జరగబోయే భాగస్వామ్య సదస్సు (Partnership Summit)కు హాజరు కావాల్సిందిగా ఆయన లండన్‌లోని పారిశ్రామికవేత్తలను కోరనున్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఉన్న అవకాశాలు, అనుకూల పరిస్థితులను ఆయన వారికి వివరించనున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick