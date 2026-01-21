CM Chandrababu: దావోస్లో చంద్రబాబు మార్క్ స్పీడ్: మూడో రోజూ కీలక భేటీలు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో ముఖాముఖి!
CM Chandrababu: దావోస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు మూడో రోజు పర్యటన వివరాలు. ప్రముఖ కంపెనీల సీఈఓలతో భేటీ, పారిశ్రామిక పురోగతి మరియు వాతావరణ మార్పులపై సీఎం కీలక ప్రసంగాలు.
CM Chandrababu: ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (WEF) సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన పర్యటనను అత్యంత వేగంగా, వ్యూహాత్మకంగా కొనసాగిస్తున్నారు. సదస్సులో భాగంగా నేడు మూడో రోజు ఆయన పలువురు అంతర్జాతీయ కంపెనీల సీఈఓలతో సమావేశం కానున్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు బృందం వరుస భేటీలతో బిజీగా ఉంది.
కీలక సమావేశాల వివరాలు: నేటి పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు హొరైసిస్ (Horasis) చైర్మన్ ఫ్రాంక్ రిచర్ తో సమావేశమై ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలు, ఏపీలో పెట్టుబడి అవకాశాలపై చర్చించనున్నారు. అనంతరం తమారా హాస్పిటాలిటీ (Tamara Hospitality) సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు సృష్టి శిబులాల్తో భేటీ అయి, రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిపై కీలక చర్చలు జరపనున్నారు.
పర్యావరణం మరియు వ్యవసాయంపై ప్రత్యేక దృష్టి: పారిశ్రామిక పురోగతిపై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం నిర్వహించే ప్రత్యేక సెషన్లో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు. ముఖ్యంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధిపై ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ప్రపంచ వేదికపై వివరించనున్నారు.
AP CNF ఆధ్వర్యంలో: 'హీలింగ్ ప్లానెట్ త్రో రీజెనరేటివ్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్' (Healing Planet through Regenerative Food Systems) అనే అంశంపై నిర్వహించే చర్చా కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు.
వాతావరణ మార్పులు: 'ఫైనాన్సింగ్ రీజెనరేషన్: మొబిలైజింగ్ క్యాపిటల్' పేరిట నిర్వహించే సెషన్లో పాల్గొని, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా పెట్టుబడులను ఎలా మళ్లించాలో తన ఆలోచనలను పంచుకోనున్నారు.
మొత్తానికి, సాంకేతికతతో పాటు పర్యావరణ హితమైన అభివృద్ధికి ఏపీ కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలవాలని చంద్రబాబు ఈ వేదిక ద్వారా స్పష్టం చేస్తున్నారు.