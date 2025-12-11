  • Menu
AP Cabinet Meeting: నేడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ

AP Cabinet Meeting: నేడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ
AP Cabinet Meeting: నేడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ

AP Cabinet Meeting Today: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం (కేబినెట్ భేటీ) ఈ రోజు జరగనుంది. ఈ భేటీలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి, నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. రాజధాని అభివృద్ధి, నిర్మాణాలతో పాటు ప్రభుత్వ వార్షిక నివేదికలు, భూ కేటాయింపులు ప్రధాన ఎజెండాగా ఉన్నాయి.

కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చకు రానున్న ముఖ్యమైన అంశాల్లో గవర్నర్‌ బంగ్లా (లోక్ భవన్) నిర్మాణం ఒకటి. ఈ భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదిత రూ. 169 కోట్ల వ్యయంపై ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం చర్చించనుంది. ఈ మేరకు నిర్మాణ ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.

ప్రభుత్వ విధివిధానాలకు సంబంధించి 2024-25 వార్షిక నివేదికలు ఇచ్చేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. ఈ నివేదికల సమర్పణపై చర్చించి, తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

రాష్ట్ర రాజధాని ప్రాంతంలో పలు సంస్థలకు భూ కేటాయింపులకు సంబంధించి మంత్రివర్గం అనుమతి ఇవ్వనుంది. రాజధాని అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ కేటాయింపులకు సంబంధించిన వివరాలపై కేబినెట్ చర్చించి, గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

సమావేశం చివర్లో, రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంత్రివర్గ సహచరులతో చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

