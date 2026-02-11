AP Cabinet Decisions: ఏపీ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు.. భూముల క్రమబద్ధీకరణ గడువు పొడిగింపు.. నిరుపేదలకు చంద్రబాబు సర్కార్ భారీ ఊరట!
AP Cabinet Key Decisions Feb 2026: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో బుధవారం సచివాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది.
AP Cabinet Key Decisions Feb 2026: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో బుధవారం సచివాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది. ముఖ్యంగా భూముల క్రమబద్ధీకరణ మరియు సాగునీటి పనులపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
కేబినెట్ సమావేశం - ప్రధాన ముఖ్యాంశాలు:
క్రమబద్ధీకరణ గడువు పెంపు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభ్యంతరం లేని ప్రభుత్వ భూముల్లో నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆక్రమణల క్రమబద్ధీకరణ దరఖాస్తుల గడువును 30-06-2026 వరకు పొడిగించారు. అలాగే గాజువాక రెవెన్యూ గ్రామ పరిధిలో 1000 చదరపు గజాల వరకూ క్రమబద్ధీకరణ దరఖాస్తుల గడువును మరో 6 నెలలు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలోని సాగునీటి వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు 7,189 నిర్వహణ పనులకు కేబినెట్ పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది.
బయోగ్యాస్ ప్లాంట్: ఏలూరు జిల్లా తోటపల్లిలో 45.60 ఎకరాల భూమిని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కోసం NREDCAPకు కేటాయించారు.
నంద్యాల జిల్లాలో 1500 ఎకరాలను 250 మెగావాట్ల సోలార్ ప్రాజెక్ట్ కోసం కేటాయించారు (ఏటా ఎకరాకు రూ.31,000 లీజు).
గన్నవరం మండలం కీసరపల్లిలో 3.84 ఎకరాలను కస్టమ్స్ కమిషనరేట్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి కేటాయిస్తూ పాత జీవోలో మార్పులు చేశారు.
ఏపీని ఏఐ హబ్గా మార్చే దిశగా 'ఏపీ ఏఐ లివింగ్ ల్యాబ్స్' ప్రారంభానికి, అలాగే తిరుపతిలో ఏపీఎస్డీసీ (APSDC) కోసం డిజాస్టర్ రికవరీ సెంటర్ ఏర్పాటుకు ఆమోద ముద్ర వేశారు.
మంత్రివర్గం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఊతమివ్వడంతో పాటు సామాన్యులకు భూముల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.