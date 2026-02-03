AP Cabinet: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై ఏపీ కేబినెట్ సంచలన నిర్ణయం.. విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు!
AP Cabinet: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
AP Cabinet: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన దాదాపు మూడు గంటల పాటు జరిగిన ఈ భేటీలో విచారణ కమిషన్ (Commission of Inquiry) ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. లడ్డూ కల్తీకి సంబంధించి అసలు సూత్రధారులను (Masterminds) తేల్చడమే లక్ష్యంగా ఈ కమిషన్ పనిచేయనుంది.
కేబినెట్ చర్చలోని ముఖ్యాంశాలు:
సిట్ (SIT) నివేదికపై అసంతృప్తి: గతంలో ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపిన సిట్ సమర్పించిన నివేదికపై కేబినెట్ సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. సిట్ కేవలం 'పాత్రధారుల'పై (Actors) చర్యలకు మాత్రమే సిఫార్సు చేసిందని, అసలు సూత్రధారులను వదిలేసిందని మంత్రివర్గం అభిప్రాయపడింది.
వైరుధ్యాలు గుర్తింపు: సిట్ విచారణ అంశాలు, ఛార్జ్షీట్, మరియు ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికలో ఉన్న తేడాలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. విచారణలో వెల్లడైన కీలక వాస్తవాలను ఛార్జ్షీట్లో ఎందుకు నమోదు చేయలేదన్న అంశంపై మంత్రులు చర్చించారు.
కొత్త కమిషన్ బాధ్యతలు: సిట్ విచారణ లోపాలను, ఛార్జ్షీట్ వివరాలను లోతుగా అధ్యయనం చేసి, వాస్తవాలను వెలికితీసేందుకు ఈ కొత్త విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు కానుంది.
ఇతర అంశాలు:
కేబినెట్ భేటీలో అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలు, గల్లా మాధవి నిరసన వంటి రాజకీయ పరిణామాలతో పాటు, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల రాష్ట్రానికి కలిగే ప్రయోజనాలపై కూడా చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.