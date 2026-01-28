AP Cabinet: తిరుమల కల్తీ నెయ్యిపై ఏపీ కేబినెట్ కీలక చర్చ..!
AP Cabinet: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడకంపై రాష్ట్ర కేబినెట్ భేటీలో సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది.
AP Cabinet: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడకంపై రాష్ట్ర కేబినెట్ భేటీలో సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. ఈ వ్యవహారంపై ఏర్పాటైన సిట్ (SIT) విచారణ పురోగతిని అధికారులు మంత్రివర్గానికి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిట్ నివేదికపై కావాలనే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని కేబినెట్ అభిప్రాయపడింది.
సిట్ నివేదికపై ప్రత్యేక దృష్టి
కల్తీ నెయ్యిపై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని భావించిన కేబినెట్, తక్షణమే సిట్ నివేదికను తెప్పించాలని నిర్ణయించింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే సీబీఐ పర్యవేక్షణలోని సిట్ బృందం ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులు కేబినెట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సిట్ సమర్పించే తుది నివేదికను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
ఈ సున్నితమైన అంశంపై మంత్రులు తొందరపడి వ్యాఖ్యలు చేయవద్దని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూచించారు. "సిట్ నివేదిక అధికారికంగా మన చేతికి వచ్చిన తర్వాతే దానిపై స్పందించాలి. అప్పటి వరకు సమన్వయంతో ఉండాలి" అని ఆయన మంత్రులకు స్పష్టం చేశారు. తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని, వాస్తవాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మొత్తానికి తిరుమల పవిత్రతను కాపాడే క్రమంలో ఈ నివేదిక అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.