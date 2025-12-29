AP Cabinet: ఏపీ కేబినెట్ సంచలన నిర్ణయం.. అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రం మారుస్తూ కేబినెట్‌ నిర్ణయం

  • Menu
AP Cabinet: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

AP Cabinet: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అన్నమయ్య జిల్లా పరిపాలనా కేంద్రాన్ని (District Headquarters) రాయచోటి నుండి మదనపల్లికి మారుస్తూ ప్రభుత్వం అధికారికంగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. గత కొంతకాలంగా ఈ ప్రాంత ప్రజల నుంచి వస్తున్న వినతులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఈ మేరకు అడుగులు వేసింది.

పాలనా సౌలభ్యం కోసమే మార్పు

గత ప్రభుత్వ హయాంలో జిల్లాల పునర్విభజన జరిగినప్పుడు రాయచోటిని అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించారు. అయితే, భౌగోళికంగా మదనపల్లి పెద్ద నగరం కావడం, విద్యా, ఆరోగ్య మరియు వాణిజ్య పరంగా ఈ ప్రాంతం ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఉండటంతో మదనపల్లిని జిల్లా కేంద్రం చేయాలని స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు.

ఇకపై అన్నమయ్య జిల్లాకు సంబంధించిన అన్ని ప్రధాన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కలెక్టరేట్ మదనపల్లి కేంద్రంగా పనిచేస్తాయి. మదనపల్లి చుట్టుపక్కల ఉన్న నియోజకవర్గాల ప్రజలకు రాయచోటి కంటే మదనపల్లి చేరువలో ఉండటం వల్ల పాలనాపరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జిల్లా కేంద్రం మార్పుతో మదనపల్లి మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.

మిగతా జిల్లాల పునర్విభజనపై చర్చ

కేవలం అన్నమయ్య జిల్లా మాత్రమే కాకుండా, మార్కాపురం మరియు పోలవరం ప్రాంతాలను కూడా కొత్త జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేయడం లేదా వాటి సరిహద్దులను మార్చడంపై కూడా కేబినెట్‌లో ప్రాథమిక చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. అయితే, మదనపల్లి విషయంలో మాత్రం ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుని జిల్లా కేంద్రంగా ఖరారు చేసింది.

