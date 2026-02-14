AP Budget 2026-27: ప్రయాణికులకు శుభవార్త.. 11 నగరాల్లో 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు!
AP Budget 2026-27: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ 2026-27ను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్లో సామాన్యుడి రవాణా సౌకర్యాలు, గృహ నిర్మాణం మరియు విద్యుత్ రంగాలకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది. ముఖ్యంగా కాలుష్య నివారణే లక్ష్యంగా భారీ సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.
రవాణా రంగం: 750 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు
రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ప్రజా రవాణాను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎం ఈ-బస్ సేవా పథకం కింద రాష్ట్రంలోని 11 ప్రధాన నగరాల్లో 750 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
మహిళా సాధికారతలో భాగంగా అమలు చేస్తున్న 'శ్రీశక్తి' (ఉచిత బస్సు ప్రయాణం) పథకం ద్వారా ఇప్పటివరకు 40 కోట్ల మంది మహిళా ప్రయాణికులు లబ్ధి పొందారని మంత్రి వెల్లడించారు. గుంతల రహిత రహదారుల నిర్మాణం మరియు భద్రతా ప్రమాణాల పెంపు కోసం రవాణా, భవనాల శాఖకు రూ. 9,856 కోట్లు కేటాయించారు.
గృహ నిర్మాణం: సొంతింటి కల సాకారం
పేదలందరికీ ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా గృహ నిర్మాణ శాఖకు రూ. 6,357 కోట్లు కేటాయించినట్లు పయ్యావుల తెలిపారు. గత జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి కాగా, వచ్చే ఏడాదిలో మరో 6 లక్షల ఇళ్లను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఎస్సీ, బీసీ లబ్ధిదారులకు రూ. 50 వేలు, ఎస్టీలకు రూ. 75 వేలు, పీవీటీజీ వర్గాలకు రూ. లక్ష అదనపు ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
విద్యుత్ మరియు ఇంధన శాఖ
రాష్ట్ర ఆర్థిక భద్రతకు విద్యుత్ రంగమే ప్రాణాధారమని పేర్కొంటూ ఇంధన శాఖకు రూ. 13,934 కోట్లు కేటాయించారు. వ్యవసాయ విద్యుత్ సబ్సిడీ కోసం ఏకంగా రూ. 11 వేల కోట్లు విడుదల చేసి 22.5 లక్షల మంది రైతులకు అండగా నిలిచామని మంత్రి తెలిపారు. ఆక్వా సబ్సిడీ కింద రూ. 890 కోట్లు కేటాయించారు. మొత్తంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు సంక్షేమాన్ని సమన్వయం చేస్తూ ఈ బడ్జెట్ను రూపొందించినట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.