  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

AP Assembly Budget Sessions 2026: ఏపీ బడ్జెట్ ముహూర్తం ఖరారు: 14న బడ్జెట్.. మార్చి 7 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు!

AP Assembly Budget Sessions 2026: ఏపీ బడ్జెట్ ముహూర్తం ఖరారు: 14న బడ్జెట్.. మార్చి 7 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు!
x
Highlights

AP Assembly Budget Sessions 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నిర్వహణపై స్పష్టత వచ్చింది.

AP Assembly Budget Sessions 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నిర్వహణపై స్పష్టత వచ్చింది. స్పీకర్ అధ్యక్షతన జరిగిన బీఏసీ సమావేశంలో చర్చించిన అనంతరం, ఈ సమావేశాలను మార్చి 7వ తేదీ వరకు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. మొత్తం 17 పనిదినాల పాటు సభ కొనసాగనుంది.

సమావేశాల కీలక షెడ్యూల్:

ఈ నెల 14వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌ను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఫిబ్రవరి 17, 18 తేదీల్లో బడ్జెట్‌పై సుదీర్ఘ చర్చ జరగనుంది. చర్చ అనంతరం 18వ తేదీన ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్‌పై సభకు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ఫిబ్రవరి 15న మహాశివరాత్రి కావడంతో, మరుసటి రోజున అంటే 16వ తేదీన సభకు సెలవు ప్రకటించారు.

పరిస్థితులను బట్టి అవసరమైతే సమావేశాలను మరికొన్ని రోజులు పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉందని బీఏసీ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ప్రజా సమస్యలు, సంక్షేమ పథకాలపై ఈ సమావేశాల్లో కీలక చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick