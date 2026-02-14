AP Agriculture Budget 2026-27: సాగులో టెక్నాలజీ విప్లవం.. 'రైతన్న మీకోసం' పంచసూత్రాల పథకం!
AP Agriculture Budget 2026-27: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు.
AP Agriculture Budget 2026-27: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. "రైతే రాజు" అనే నినాదంతో రూపొందించిన ఈ బడ్జెట్లో సాగును లాభసాటిగా మార్చేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికతకు మరియు మార్కెట్ డిమాండ్కు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది.
వ్యవసాయమే ఆర్థిక సౌధానికి మూలం
రాష్ట్ర జనాభాలో 62 శాతం మంది వ్యవసాయం మరియు దాని అనుబంధ రంగాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గుర్తు చేశారు. "గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. అందుకే రైతును రాజుగా నిలబెట్టాలనే సంకల్పంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'రైతన్న మీకోసం' - పంచసూత్రాల పథకం
వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం 'రైతన్న మీకోసం' అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. ఇందులో ప్రధానంగా ఐదు అంశాలపై దృష్టి సారించనున్నారు:
నీటి భద్రత: సాగునీటి వనరుల పటిష్ఠం.
డిమాండ్ ఆధారిత పంటలు: మార్కెట్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పంటల సాగు.
అగ్రీటెక్: అత్యాధునిక పరిజ్ఞానాన్ని రైతులకు చేరవేయడం.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్: పంట ఉత్పత్తులకు అదనపు విలువ చేకూర్చేలా ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు.
ప్రభుత్వ మద్దతు: ప్రతి దశలోనూ రైతుకు అండగా నిలవడం.
సాగులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డ్రోన్లు!
సాంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని విడనాడి, ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 లక్ష్య సాధనలో భాగంగా.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT), డ్రోన్లు, రోబోటిక్స్ మరియు శాటిలైట్ (ఉపగ్రహ) ఆధారిత వ్యవస్థలను వ్యవసాయంలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనివల్ల సాగు ఖర్చు తగ్గి, ఆదాయం పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
యువతకు ఆహ్వానం
వ్యవసాయం కేవలం శ్రమతో కూడుకున్న పనిగా కాకుండా, ఒక లాభదాయకమైన వృత్తిగా మారాలని.. అప్పుడే యువత ఈ రంగం వైపు ఆకర్షితులవుతారని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లలో వస్తున్న మార్పులను గమనించి, అధిక ఆదాయం ఇచ్చే పంటల వైపు రైతులను ప్రోత్సహిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.