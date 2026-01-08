Cyclone Alert: బంగాళాఖాతంలో కల్లోలం! ఏపీ వైపు దూసుకొస్తున్న వాయుగుండం.. తుపానుగా మారుతుందా?
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం మరింత బలపడవచ్చు. దీనివల్ల తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రస్తుతం వాయుగుండంగా మారి మరింత బలపడుతోంది. ఇది దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా ప్రకారం, ఈ వ్యవస్థ గురువారం నాటికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే ఇది తుపానుగా కూడా పరిణమించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
బుధవారం సాయంత్రం నాటికి, ఈ వాయుగుండం శ్రీలంకలోని పొట్టువిల్కు ఆగ్నేయంగా 570 కి.మీ, తమిళనాడులోని కారైకాల్కు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 990 కి.మీ, మరియు చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 1140 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఐఎండీ దీనిని ఇంకా తుపానుగా వర్గీకరించనప్పటికీ, నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తోంది.
తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు
తమిళనాడులోని తీర మరియు డెల్టా ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. సాధారణంగా జనవరి నెల పొడిగా ఉంటుంది, కానీ ప్రస్తుత వాతావరణ మార్పులు అసాధారణంగా ఉన్నాయి. జనవరి 1 నుండి 5 మధ్య తమిళనాడులో ఇప్పటికే గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదైంది.
తాజా అంచనాల ప్రకారం:
- జనవరి 9: మయిలాడుతురై, తిరువారూర్, నాగపట్నం, తంజావూరు, పుదుక్కోట్టై మరియు రామనాథపురంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
- జనవరి 10: విల్లుపురం, కడలూరుతో పాటు పైన పేర్కొన్న జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతాయి.
- జనవరి 11: అనేక లోతట్టు మరియు తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్ష సూచన
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది. రాబోయే 24 గంటల్లో ఈ వాయుగుండం తుపానుగా మారవచ్చని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) కూడా హెచ్చరించింది.
శని, ఆదివారాల్లో ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు ఆశించవచ్చు:
- శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు
- అన్నమయ్య
- చిత్తూరు
- తిరుపతి
అదే సమయంలో, విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం, గంగవరం మరియు కాకినాడ వంటి వివిధ ఓడరేవులలో 'ఒకటవ సంఖ్య' ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. అధికారులందరినీ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
కొండ ప్రాంతాల్లో చలితీవ్రత & మత్స్యకారులకు సూచన
వర్షాలతో పాటు, కొండ ప్రాంతాల్లో రాబోయే 4 రోజుల పాటు తీవ్రమైన చలి ఉంటుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా నీలగిరి మరియు కొడైకెనాల్ శ్రేణుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరగనుంది.
సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని అంచనా వేసినందున, మత్స్యకారులు రాబోయే 4 రోజుల పాటు వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. సంబంధిత అధికారులు పరిస్థితులను నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మరియు అధికారిక ప్రకటనలను అనుసరించాలని కోరారు.