AP Constituency Rankings: ఏపీ నియోజకవర్గాల ర్యాంకులు విడుదల: నంబర్ వన్ ఎమ్మెల్యేగా సుజనా చౌదరి.. ఏ ప్లస్ గ్రేడ్‌లో 21 నియోజకవర్గాలు!

Highlights

Andhra Pradesh Constituency Rankings: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి, సంక్షేమ సూచికల ఆధారంగా ప్రభుత్వం తాజాగా ర్యాంకులను ప్రకటించింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి, సంక్షేమ సూచికల ఆధారంగా ప్రభుత్వం తాజాగా ర్యాంకులను ప్రకటించింది. వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు ఇతర కీలక ఇండికేటర్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ గ్రేడింగ్‌ను ఖరారు చేశారు.

టాప్ ప్లేస్‌లో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం:

ఈ ర్యాంకింగ్స్‌లో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం రికార్డు స్థాయిలో 93 శాతం మార్కులు సాధించి రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రస్తుతం సుజనా చౌదరి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆయన నేతృత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులే ఈ ఘనతకు కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్త గ్రేడింగ్ వివరాలు:

మొత్తం 175 నియోజకవర్గాలను ప్రభుత్వం మూడు కేటగిరీలుగా విభజించింది:

ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ (A+ Grade): మొత్తం 21 నియోజకవర్గాలు ఈ జాబితాలో నిలిచాయి. వీటిలో 13 నియోజకవర్గాలు 90 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధించడం విశేషం.

ఏ గ్రేడ్ (A Grade): మెజారిటీ నియోజకవర్గాలు (153) ఈ గ్రేడ్‌లో చోటు సంపాదించుకున్నాయి.

బి గ్రేడ్ (B Grade): కేవలం ఒకే ఒక నియోజకవర్గం ఈ గ్రేడ్‌కు పరిమితమైంది.

టాప్-4 ర్యాంకులు సాధించిన నియోజకవర్గాలు:

రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన మొదటి నాలుగు నియోజకవర్గాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

విజయవాడ పశ్చిమ (93%) - ప్రథమ స్థానం

గాజువాక (92%) - ద్వితీయ స్థానం

కాకినాడ సిటీ - తృతీయ స్థానం

విజయవాడ తూర్పు - నాల్గవ స్థానం

ఈ గ్రేడింగ్ ద్వారా వెనుకబడిన నియోజకవర్గాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, అక్కడ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

