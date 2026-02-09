AP Constituency Rankings: ఏపీ నియోజకవర్గాల ర్యాంకులు విడుదల: నంబర్ వన్ ఎమ్మెల్యేగా సుజనా చౌదరి.. ఏ ప్లస్ గ్రేడ్లో 21 నియోజకవర్గాలు!
Andhra Pradesh Constituency Rankings: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి, సంక్షేమ సూచికల ఆధారంగా ప్రభుత్వం తాజాగా ర్యాంకులను ప్రకటించింది. వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు ఇతర కీలక ఇండికేటర్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ గ్రేడింగ్ను ఖరారు చేశారు.
టాప్ ప్లేస్లో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం:
ఈ ర్యాంకింగ్స్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం రికార్డు స్థాయిలో 93 శాతం మార్కులు సాధించి రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రస్తుతం సుజనా చౌదరి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆయన నేతృత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులే ఈ ఘనతకు కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్త గ్రేడింగ్ వివరాలు:
మొత్తం 175 నియోజకవర్గాలను ప్రభుత్వం మూడు కేటగిరీలుగా విభజించింది:
ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ (A+ Grade): మొత్తం 21 నియోజకవర్గాలు ఈ జాబితాలో నిలిచాయి. వీటిలో 13 నియోజకవర్గాలు 90 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధించడం విశేషం.
ఏ గ్రేడ్ (A Grade): మెజారిటీ నియోజకవర్గాలు (153) ఈ గ్రేడ్లో చోటు సంపాదించుకున్నాయి.
బి గ్రేడ్ (B Grade): కేవలం ఒకే ఒక నియోజకవర్గం ఈ గ్రేడ్కు పరిమితమైంది.
టాప్-4 ర్యాంకులు సాధించిన నియోజకవర్గాలు:
రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన మొదటి నాలుగు నియోజకవర్గాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
విజయవాడ పశ్చిమ (93%) - ప్రథమ స్థానం
గాజువాక (92%) - ద్వితీయ స్థానం
కాకినాడ సిటీ - తృతీయ స్థానం
విజయవాడ తూర్పు - నాల్గవ స్థానం
ఈ గ్రేడింగ్ ద్వారా వెనుకబడిన నియోజకవర్గాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, అక్కడ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.