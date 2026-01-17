Green Ammonia Project: కాకినాడకు భారీ పెట్టుబడి.. రూ. 18 వేల కోట్ల గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టుకు చంద్రబాబు, పవన్ శంకుస్థాపన!
Green Ammonia Project in Kakinada: కాకినాడలో ఏపీ సర్కార్ భారీ పారిశ్రామిక అడుగు! రూ. 18,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టుకు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శంకుస్థాపన చేశారు.
Green Ammonia Project in Kakinada: ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. కాకినాడలో ఏర్పాటు చేయనున్న దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత **'గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు'**కు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం శంకుస్థాపన చేశారు. గ్రీన్కో గ్రూప్నకు చెందిన ఏఎం గ్రీన్ (AM Green) సంస్థ ఈ భారీ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.
ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు:
పెట్టుబడి: సుమారు రూ. 18,000 కోట్లు (2 బిలియన్ డాలర్లు).
విస్తీర్ణం: 495 ఎకరాల్లో ఈ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కానుంది.
ఉపాధి: నిర్మాణ దశలో 8,000 మందికి, ఆ తర్వాత లాజిస్టిక్స్, పోర్టు సేవల ద్వారా వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
భాగస్వామ్యం: మలేసియాకు చెందిన పెట్రోనాస్, సింగపూర్లోని జీఐసీ, యూఏఈకి చెందిన ఏడీఏఐ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థల సహకారంతో ఈ ప్లాంట్ను నిర్మిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ ఎగుమతులే లక్ష్యం:
ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే గ్రీన్ అమ్మోనియాను కేవలం దేశీయ అవసరాలకే కాకుండా జర్మనీ, జపాన్, సింగపూర్ దేశాలకు ఎగుమతి చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా జర్మనీకి చెందిన ప్రముఖ సంస్థ 'యూనిపర్'కు భారీగా ఎగుమతులు జరగనున్నాయి.
ఉత్పత్తి సామర్థ్యం:
కాకినాడ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఏటా 1.5 మిలియన్ టన్నుల గ్రీన్ అమ్మోనియాను ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
♦ 2028 నాటికి తొలి దశ ఉత్పత్తి ప్రారంభం కానుంది.
♦ 2030 నాటికి పూర్తి సామర్థ్యానికి (1.5 MMTPA) చేరుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
♦ దీనితో పాటు 1,950 మెగావాట్ల ఎలక్ట్రోలైజర్ను కూడా ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. ఏపీని గ్రీన్ ఎనర్జీ హబ్గా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.