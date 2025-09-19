AP Assembly: ఏపీ అసెంబ్లీ షెడ్యూల్లో మార్పులు
AP Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల షెడ్యూల్లో కొన్ని మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ మార్పుల ప్రకారం, అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల 27 వరకు కొనసాగనున్నాయి.
కొత్త షెడ్యూల్ వివరాలు:
సెప్టెంబర్ 22: వ్యవసాయ రంగంపై చర్చ.
సెప్టెంబర్ 23: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై చర్చ.
సెప్టెంబర్ 24: ప్రభుత్వ బిజినెస్పై చర్చ.
సెప్టెంబర్ 25: ఆరోగ్యంపై స్వల్పకాలిక చర్చ.
సెప్టెంబర్ 26: లాజిస్టిక్స్, ఉపాధి కల్పన, పరిశ్రమలపై చర్చ.
సెప్టెంబర్ 27: ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 'సూపర్ సిక్స్' పథకాల అమలుపై స్వల్పకాలిక చర్చ.
ఈ మార్పులు ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్షాల మధ్య చర్చలకు, విధాన రూపకల్పనకు మరింత సమయం కల్పించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
