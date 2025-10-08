Chandrababu: చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం.. రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం
Chandrababu: ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో నిర్వహించిన 11వ రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (SIPB) సమావేశం కీలక నిర్ణయాలు...
Chandrababu: ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో నిర్వహించిన 11వ రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (SIPB) సమావేశం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ సమావేశంలో మొత్తం రూ. 1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాష్ట్రంలో సుమారు 67 వేల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. ఐటీ, ఇంధనం, టూరిజం, ఏరోస్పేస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వంటి కీలక రంగాలలో 30కి పైగా ప్రాజెక్టులకు SIPB ఆమోదం తెలిపింది.
ఏపీకి అతిపెద్ద విదేశీ పెట్టుబడి
ఈ సమావేశంలో ఆమోదం పొందిన వాటిలో అతిపెద్దది మరియు ముఖ్యమైనది రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్కు చెందిన డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు. ఏపీ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద **విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి (FDI)**గా దీనిని SIPB పేర్కొంది.
రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ సుమారు రూ. 87,520 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది.
ఈ అతిపెద్ద ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ను సాధించినందుకు ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్ను ముఖ్యమంత్రి, ఇతర మంత్రులు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
వేగవంతంగా ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ అయ్యేలా చర్యలు
పెట్టుబడుల ప్రయత్నాలు 15 నెలల కాలంలోనే సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడ్డారు. దాదాపు 3 గంటల పాటు సాగిన ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టుల వారీగా లోతైన చర్చ జరిగింది.
భారీ ప్రాజెక్టుల పనులు త్వరగా గ్రౌండ్ అయ్యేలా చూడడానికిగాను, ఒక్కో భారీ ప్రాజెక్టుకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయడంలో ఈ ప్రత్యేక అధికారులు బాధ్యత వహించనున్నారు.
కాగా, ఇప్పటి వరకు జరిగిన మొత్తం SIPB సమావేశాల ద్వారా రూ. 7.07 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించింది. వీటి ద్వారా రాష్ట్రంలో సుమారు 6.20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.