Ambati Rambabu Arrested: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్
Ambati Rambabu Arrested: ఏపీ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం. సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గుంటూరులో అంబటి నివాసం వద్ద టీడీపీ శ్రేణుల భారీ ఆందోళన, ఉద్రిక్తతల మధ్య పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
Ambati Rambabu Arrested: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గుంటూరులోని ఆయన నివాసం వద్ద దాదాపు ఆరు గంటల పాటు సాగిన హైడ్రామా అనంతరం పోలీసులు అంబటిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఫ్లెక్సీ వివాదం నుంచి అరెస్ట్ వరకు.. గుంటూరులో మొదలైన ఫ్లెక్సీ వివాదం చినికి చినికి గాలివానలా మారింది. ఈ క్రమంలో అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతూ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపాయి. దీనిపై తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, కూటమి శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అంబటి నివాసాన్ని ముట్టడించారు.
పోలీస్ స్టేషన్ల వద్ద నిరసనలు - విధ్వంసం: గుంటూరు నవభారత్ నగర్లోని అంబటి ఇంటి వద్ద పరిస్థితి ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పింది.
నిరసనలు: టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చి 6 గంటల పాటు బైఠాయించారు.
విధ్వంసం: ఆందోళనకారులు అంబటి ఇంటిపై రాళ్లు రువ్వారు. అక్కడ పార్క్ చేసి ఉన్న వాహనాలను ధ్వంసం చేశారు.
మహిళల ఆగ్రహం: అంబటి వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ మహిళా కార్యకర్తలు చెప్పులు, చీపుర్లతో నిరసన తెలపడం అక్కడ ఉద్రిక్తతను పెంచింది.
తీవ్ర ఉద్రిక్తత మధ్య తరలింపు: పరిస్థితి విషమిస్తుండటంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు. తొలుత టీడీపీ కార్యకర్తలను బలవంతంగా అక్కడి నుంచి పంపించివేసిన పోలీసులు, అంబటి రాంబాబును తన నివాసంలోనే అరెస్ట్ చేశారు. భారీ భద్రతా వలయం మధ్య ఆయనను పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం గుంటూరు వ్యాప్తంగా పోలీసులు 144 సెక్షన్ తరహా ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. అంబటి అరెస్ట్తో వైసీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగే అవకాశం ఉండటంతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు.