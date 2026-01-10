AP Rains: తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ జిల్లాల్లో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..!!
AP Rains: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ముందుకు సాగుతోంది. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం, ఈ వాయుగుండం ఇవాళ మధ్యాహ్నం సమయంలో శ్రీలంకలోని ట్రింకోమలి–జాఫ్నా మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. ప్రారంభ దశలో ఇది తుఫాన్గా మరింత బలపడుతుందని భావించినప్పటికీ, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో తీవ్రత పెరగలేదని వాతావరణ నిపుణులు వెల్లడించారు.
ఈ వాయుగుండం ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణంపై కూడా కొంత మేర కనిపించనుంది. ముఖ్యంగా శని, ఆదివారాల్లో రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లోనూ స్వల్ప వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షాలు కురవచ్చని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
ఇక ఈ తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో శని, ఆదివారాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే సూచనలు ఉండటంతో తూర్పు తీరంలోని అన్ని పోర్టులకు ఒకటో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలను కొనసాగిస్తున్నారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికే సూచనలు జారీ చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కూడా ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన తీవ్ర వాయుగుండం శనివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ఉత్తర శ్రీలంక తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దాని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని, ప్రజలు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత కూడా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చలి వణికిస్తోంది. ఉదయం 9 గంటల వరకు దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకోవడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. శనివారం రాత్రి రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఈ సీజన్లోనే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం గమనార్హం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అంతటా చలి తీవ్రంగా కొనసాగుతోంది. పాడేరులో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 4.1 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. పెదబయలులో 4.8 డిగ్రీలు, చింతపల్లిలో 5 డిగ్రీలు, హుకుంపేటలో 6.2 డిగ్రీలు, కొయ్యూరులో 9.7 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి.
ఈ తీవ్ర చలి కారణంగా ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో చలి మరింత పెరుగుతుండటంతో వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వాయుగుండం ప్రభావం ఒకవైపు, చలి తీవ్రత మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండేలా చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది.