Guntur: గుంటూరులో ప్రారంభమైన మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు!
Guntur: గుంటూరు జిల్లా వేదికగా మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
Guntur: గుంటూరు జిల్లా వేదికగా మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుకలకు సత్యసాయి ఆధ్యాత్మిక నగరి వేదికైంది. తెలుగు భాషా సాహిత్యాల పరిరక్షణ, సంస్కృతిని భావితరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ సభలను ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రముఖుల హాజరు & ప్రారంభోత్సవం:
ఈ మహాసభల ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొని తెలుగు భాషా విశిష్టతను కొనియాడారు.
ప్రధానంగా న్యాయ వ్యవస్థ నుంచి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పమిడిఘంటం శ్రీనరసింహ, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రఘురాం హాజరయ్యారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు ఈ సభల్లో పాల్గొని ప్రసంగించారు.
విశ్వయోగి విశ్వంజీ, సీబీఐ మాజీ జేడీ వి.వి. లక్ష్మీనారాయణ, తానా మాజీ అధ్యక్షులు తోటకూర ప్రసాద్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు భాషాభిమానులు, సాహితీవేత్తలు ఈ సభలకు తరలివచ్చారు. తెలుగు భాషా సౌరభాన్ని దశదిశలా వ్యాపింపజేసేందుకు ఈ వేదిక వేదికగా నిలవనుంది.