  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Guntur: గుంటూరులో ప్రారంభమైన మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు!

Guntur: గుంటూరులో ప్రారంభమైన మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు!
x
Highlights

Guntur: గుంటూరు జిల్లా వేదికగా మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

Guntur: గుంటూరు జిల్లా వేదికగా మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుకలకు సత్యసాయి ఆధ్యాత్మిక నగరి వేదికైంది. తెలుగు భాషా సాహిత్యాల పరిరక్షణ, సంస్కృతిని భావితరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ సభలను ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రముఖుల హాజరు & ప్రారంభోత్సవం:

ఈ మహాసభల ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొని తెలుగు భాషా విశిష్టతను కొనియాడారు.

ప్రధానంగా న్యాయ వ్యవస్థ నుంచి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పమిడిఘంటం శ్రీనరసింహ, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రఘురాం హాజరయ్యారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు ఈ సభల్లో పాల్గొని ప్రసంగించారు.

విశ్వయోగి విశ్వంజీ, సీబీఐ మాజీ జేడీ వి.వి. లక్ష్మీనారాయణ, తానా మాజీ అధ్యక్షులు తోటకూర ప్రసాద్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు భాషాభిమానులు, సాహితీవేత్తలు ఈ సభలకు తరలివచ్చారు. తెలుగు భాషా సౌరభాన్ని దశదిశలా వ్యాపింపజేసేందుకు ఈ వేదిక వేదికగా నిలవనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick