CII Summit: విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, విశాఖపట్నం వేదికగా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 30వ సీఐఐ (CII) భాగస్వామ్య సదస్సు (Partnership Summit) అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. శుక్రవారం ప్రారంభమైన ఈ సదస్సును ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
🌟 ముఖ్య అతిథులు, ప్రముఖుల హాజరు
ఈ కీలక సదస్సులో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్తో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు పాల్గొన్నారు:
కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్
కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్
కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ
సదస్సుకు సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ మెమానీ, సీఐఐ డైరెక్టర్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ సహా దేశవిదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు, వాణిజ్య ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
పారిశ్రామిక ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు
సదస్సులో పాల్గొన్న పారిశ్రామిక రంగ ప్రముఖులు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు:
సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ మెమానీ: మన దేశం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని రాజీవ్ మెమానీ అన్నారు. కేంద్రం సహకారంతో ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోందని, రాష్ట్రానికి అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని తెలిపారు.
జీఎంఆర్ ఛైర్మన్ గ్రంధి మల్లిఖార్జునరావు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సారథ్యంలో రాష్ట్రం వేగంగా ముందుకు వెళ్తోందని కొనియాడారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందని వివరించారు.
భారత్ బయోటెక్ ఎండీ సుచిత్ర ఎల్ల: వాణిజ్యంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమిస్తూ భారత్ ముందుకు సాగుతోందన్నారు. "భాగస్వామ్యం, ఆవిష్కరణలు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల" ద్వారానే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీ: గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిలో స్వయంప్రతిపత్తి సాధించేలా అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
జీనోమ్ వ్యాలీ కృషి: గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్లో జీనోమ్ వ్యాలీ లాంటి ఎకోసిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయడం వల్లే కొవిడ్ సమయంలో అక్కడి నుంచే ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసి అందించగలిగామని ఆమె గుర్తు చేశారు.
ఈ సదస్సు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరిన్ని పెట్టుబడులు, వాణిజ్య భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.