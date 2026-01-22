Tirupati: తిరుపతిలో కలకలం.. 13 నెలల చిన్నారి కిడ్నాప్! నమ్మకంగా ఉంటూనే ఘాతుకానికి ఒడిగట్టిన కిలేడీ..
తిరుపతిలో 13 నెలల చిన్నారి జయశ్రీ కిడ్నాప్ కలకలం రేపింది. నమ్మకంగా ఉంటూనే చిన్నారిని బైక్పై తీసుకెళ్లిన మారెమ్మ అనే మహిళా కిలేడీ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితురాలు తన నాలుగో భర్తతో కలిసి పరారైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక బృందాలు తమిళనాడులో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి.
ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుపతిలో 13 నెలల పసికందు కిడ్నాప్ కావడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఆడుకుంటానని తీసుకెళ్లి, ఆ చిన్నారిని మాయం చేసిన ఓ మహిళ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. పక్క గదిలోనే ఉంటూ, ఎంతో నమ్మకంగా నటిస్తూ ఈ కిడ్నాప్కు పాల్పడటం గమనార్హం.
అసలేం జరిగింది?
శ్రీకాళహస్తికి చెందిన సుచిత్ర, మస్తాన్ దంపతులు తమ 13 నెలల కుమార్తె జయశ్రీతో కలిసి మూడు నెలల క్రితం తిరుపతికి వచ్చారు. వారు చింతలచేను రోడ్డులో మునిరెడ్డి అనే వ్యక్తి నడిపే పాత సామాన్ల దుకాణం సమీపంలోని గదుల్లో నివసిస్తున్నారు. వీరి పక్క గదిలోనే తమిళనాడుకు చెందిన మురుగన్, మారెమ్మ దంపతులు ఉండేవారు.
నమ్మించి వంచించిన 'మారెమ్మ'
నిందితురాలు మారెమ్మ గత కొద్దిరోజులుగా చిన్నారి జయశ్రీని ఎంతో గారాబం చేసేది. చిన్నారిని ఎత్తుకోవడం, దుకాణాలకు తీసుకెళ్లి చిరుతిళ్లు కొనివ్వడం, ద్విచక్ర వాహనంపై తిప్పడం చేసేది. దీంతో జయశ్రీ తల్లిదండ్రులు ఆమెను పూర్తిగా నమ్మారు. బుధవారం ఉదయం 10:30 గంటల సమయంలో 'బైక్పై తిప్పి తీసుకొస్తా' అని చెప్పి చిన్నారిని తీసుకెళ్లిన మారెమ్మ.. మధ్యాహ్నం అయినా తిరిగి రాలేదు. ఆమె ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ రావడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు!
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించగా దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి:
నిందితురాలు మారెమ్మకు ఇది నాలుగో పెళ్లి అని, ప్రస్తుతం మురుగన్తో కలిసి ఉంటోందని పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆమె పాత భర్తలు, పిల్లలను విచారించగా.. ఆమె గత చరిత్ర బయటపడింది.
ప్రస్తుతం నిందితులు తమిళనాడులోని వేలూరు లేదా కాంచీపురంలోని తమ బంధువుల వద్దకు వెళ్లినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం
చిన్నారి ఆచూకీ కోసం తిరుపతి పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. నిందితురాలు పాపను విక్రయించేందుకే తీసుకెళ్లిందా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చిన్నారి ఫోటోను అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు, చెక్ పోస్టులకు పంపించారు.