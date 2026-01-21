  • Menu
Andhra Capital: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టే అవకాశం

Andhra Capital: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టే అవకాశం
Highlights

అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక రాజధానిగా ప్రకటించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నివేదిక మేరకు కేంద్ర హోం శాఖ పార్లమెంటులో బిల్లును రూపొందిస్తోంది.

అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక రాజధానిగా మారే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపడుతోంది; ఇందులో భాగంగా వచ్చే పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ఉంది. తొలుత ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలుపుతుందని, ఆ తర్వాతే దీనిని అధికారికంగా పార్లమెంటులో సమర్పిస్తారని సమాచారం.

తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు హైదరాబాద్ పదేళ్ల పాటు ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉంది. జూన్ 2, 2024 గడువు ముగిసిన తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ తన రాజధానిని అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు ఒక సమగ్ర నివేదికను సమర్పించింది. ఇందులో రాజధాని ఎంపిక ప్రక్రియ, అమరావతిలో కొనసాగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు మరియు ఇతర అభివృద్ధి పనులను వివరించింది. జూన్ 2, 2024 నుండి అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించింది.

ఈ ప్రక్రియకు నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉన్న కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నివేదికను పరిశీలిస్తోంది మరియు సంబంధిత కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఇప్పటికే కొన్ని శాఖలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాయి. హోం మంత్రిత్వ శాఖ నితీ ఆయోగ్ (NITI Aayog) సలహాలను కోరడంతో పాటు పట్టణాభివృద్ధి, న్యాయ మరియు వ్యవసాయ శాఖల నుండి కూడా సమాచారాన్ని కోరింది. అవసరమైన అనుమతులను పూర్తి చేసి, అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ప్రకటించే పార్లమెంటరీ బిల్లుకు మార్గం సుగమం చేస్తూ ఒక నోట్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఈ చర్య ద్వారా రాష్ట్ర పరిపాలనా మరియు అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై స్పష్టత రావడమే కాకుండా, రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి స్థానం మరింత బలపడుతుందని భావిస్తున్నారు.

