Xiaomi 14 Civi: షావోమి 14 సివి.. భారీ డిస్కౌంట్తో అద్భుతమైన ఫీచర్లు
ప్రీమియం డిజైన్, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, లైకా కెమెరా టెక్నాలజీతో వచ్చిన Xiaomi 14 Civi ఇప్పుడు స్పెషల్ ఆఫర్లో అదిరిపోయే డీల్!
Xiaomi 14 Civi: ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో తనదైన ముద్ర వేయడానికి షావోమి సంస్థ షావోమి 14 సివిని మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్పై భారీ తగ్గింపు లభిస్తుండటంతో కేవలం రూ. 29,999 ప్రారంభ ధరకే వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధానంగా ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులను, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారిని ఆకట్టుకునేలా రూపొందించబడింది. షావోమి తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లోని ఉత్తమ ఫీచర్లను ఈ మధ్యశ్రేణి ధరలో అందించడం విశేషం.
ఈ ఫోన్ పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఇందులో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. ఇది గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ సమయంలో ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా వేగవంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. డిస్ప్లే పరంగా 1.5K రిజల్యూషన్ కలిగిన అమోలెడ్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉండి, అత్యుత్తమ విజువల్స్ అందిస్తుంది. దీని స్లిమ్ డిజైన్, తేలికపాటి బరువు చేతిలో పట్టుకోవడానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
కెమెరా విభాగం ఈ ఫోన్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇందులో వెనుకవైపు లైకా బ్రాండింగ్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ముఖ్యంగా సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ముందు భాగంలో డ్యూయల్ 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను అందించారు. ఇవి అల్ట్రా-వైడ్ మరియు వైడ్ యాంగిల్ షాట్లను అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేస్తాయి. తక్కువ కాంతిలో కూడా స్పష్టమైన చిత్రాలను తీయడానికి ఇందులోని ఏఐ టెక్నాలజీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ పరంగా చూస్తే, ఇది 4700mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. దీనికి తోడు 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటంతో అతి తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ పూర్తి ఛార్జ్ అవుతుంది. హై-ఎండ్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారు బడ్జెట్ ధరలో ఒక ఫ్లాగ్షిప్ అనుభవాన్ని పొందడానికి షావోమి 14 సివి ఒక చక్కని ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ఈ ధర తగ్గింపు పరిమిత కాలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనుంది.