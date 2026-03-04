hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: త్రిపుర గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎడ్వాయిజర్ బాబీ అజ్మీరాకు అవార్డు
Highlights
hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: త్రిపుర గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎడ్వాయిజర్ బాబీ అజ్మీరాకు అవార్డు
'HMTV మాతృ శక్తి అవార్డులు 2026' (HMTV Mathru Shakthi Awards 2026) కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీమతి బాబీ అజ్మీరా గారికి అవార్డును ప్రదానం
బాబీ అజ్మీరా:
బాబీ అజ్మీరా నేపథ్యం: ఈమె త్రిపుర ప్రభుత్వ గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రపంచ బ్యాంక్ సలహాదారుగా పనిచేస్తున్నారు .
సామాజిక సేవ: విద్యా, కార్పొరేట్, సామాజిక రంగాలలో ఆమె ఎంతో కృషి చేశారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, యువత కోసం ఉపాధి, అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలను ఆమె చేపడుతున్నారు.
సత్కారం: ఆమె చేస్తున్న ఈ విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా 'మాతృ శక్తి అవార్డు'తో ఆమెను సత్కరించారు.
Next Story