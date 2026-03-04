  • Menu
Home  > వీడియోలు

hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: త్రిపుర గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎడ్వాయిజర్ బాబీ అజ్మీరాకు అవార్డు

hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: త్రిపుర గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎడ్వాయిజర్ బాబీ అజ్మీరాకు అవార్డు
x

hmtv Mathru Shakthi Awards 2026

Highlights

hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: త్రిపుర గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎడ్వాయిజర్ బాబీ అజ్మీరాకు అవార్డు


'HMTV మాతృ శక్తి అవార్డులు 2026' (HMTV Mathru Shakthi Awards 2026) కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీమతి బాబీ అజ్మీరా గారికి అవార్డును ప్రదానం

బాబీ అజ్మీరా:

బాబీ అజ్మీరా నేపథ్యం: ఈమె త్రిపుర ప్రభుత్వ గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రపంచ బ్యాంక్ సలహాదారుగా పనిచేస్తున్నారు .

సామాజిక సేవ: విద్యా, కార్పొరేట్, సామాజిక రంగాలలో ఆమె ఎంతో కృషి చేశారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, యువత కోసం ఉపాధి, అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలను ఆమె చేపడుతున్నారు.

సత్కారం: ఆమె చేస్తున్న ఈ విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా 'మాతృ శక్తి అవార్డు'తో ఆమెను సత్కరించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick