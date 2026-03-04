Off the Record: తెలంగాణలో పొలిటికల్ హీట్..రైస్ మిల్లర్ల భారీ స్కాం
Off the record: నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన భారీ రైస్ మిల్లర్ల కుంభకోణం తెలంగాణాలో పొలిటికల్ హీట్ పెంచుతోంది.
భారీ కుంభకోణం: నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు 191 కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ ధాన్యం మాయమైంది. ఏడుగురు రైస్ మిల్లర్లు ఈ అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించారు
ధాన్యం తరలింపు: దాదాపు 58,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కాకినాడ పోర్టుకు తరలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి నెలా తనిఖీలు చేయాల్సిన సివిల్ సప్లై అధికారులు, ధాన్యం లేకపోయినా ఉన్నట్లు సంతకాలు చేయడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.
నిందితుల పరారీ: ఈ కేసులో ఏడుగురు మిల్లర్లపై కేసులు నమోదు కాగా, పోలీసులు కేవలం ఇద్దరిని మాత్రమే అరెస్ట్ చేశారు. మిగిలిన ఐదుగురు నిందితులు పరారీలో ఉంటూ, హైకోర్టులో స్టే కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
రాజకీయ హస్తం: నిందితులు అరెస్ట్ కాకుండా ఉండేందుకు ఒక అధికార పార్టీ ముఖ్య నేతతో భారీ డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ నేత అభయహస్తం వల్లే వారు పోలీసులకు దొరక్కుండా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారని సమాచారం.
అధికారుల నిర్లక్ష్యం: మిల్లర్లు ధాన్యం ఇవ్వకపోతే వెంటనే వారి ఆస్తులను జప్తు చేయాలి (రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్), కానీ అధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. బ్యాంక్ గ్యారంటీలను సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం, గడువు పొడిగించడం వెనుక మిల్లర్ల నుంచి అందే ముడుపులే కారణమని విమర్శలు వస్తున్నాయి