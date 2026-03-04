Off the Record: వేట్లపాలెం ఘటనలో బాబు దెబ్బకు ప్రతిపక్షాలు సైలెంట్
Off the Record: వేట్లపాలెం దుర్ఘటన విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు ప్రతిపక్షాలను మారు మాట్లాడనీయకుండా చేసింది
వేట్లపాలెం బాణసంచా ఫ్యాక్టరీ ప్రమాద ఘటన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు, ప్రతిపక్షాలకు విమర్శించే అవకాశం ఇవ్వకుండా చెక్ పెట్టింది.
వేగవంతమైన స్పందన: వేట్లపాలెం ప్రమాదంలో 23 మంది మరణించగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే స్పందించారు. స్వయంగా ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించి, బాధితులను పరామర్శించి భరోసానిచ్చారు.
తక్షణ ఆర్థిక సాయం: సాధారణంగా ఎక్స్గ్రేషియా అందడానికి నెలల సమయం పడుతుంది. కానీ, చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ప్రమాదం జరిగిన 24 గంటలు గడవకముందే బాధితుల ఇళ్లకు వెళ్లి మంత్రులు 20 లక్షల రూపాయల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.
సామాజిక సమీకరణాలు: మరణించిన వారిలో దళిత, బిసి సామాజిక వర్గాల వారు ఎక్కువగా ఉండటంతో, అదే సామాజిక వర్గాలకు చెందిన మంత్రులు అనిత (హోం మంత్రి), సుభాష్ (కార్మిక శాఖ మంత్రి)ల చేతుల మీదుగా చెక్కులను ఇప్పించి ప్రభుత్వం జాగ్రత్త పడింది.
అధికారులపై చర్యలు: ఘటనకు బాధ్యులైన నలుగురు అధికారులను ప్రభుత్వం వెంటనే సస్పెండ్ చేసింది.
ప్రతిపక్షాల మౌనం: ప్రభుత్వం తక్షణమే భారీ ఆర్థిక సాయం అందించడంతో, ధర్నాలు చేయాలనుకున్న కుల సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలకు విమర్శించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. మరోవైపు వైఎస్ఆర్సిపి అధినేత జగన్ ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించకపోవడంపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రభుత్వ వ్యూహం: బాధితులకు అండగా ఉంటూనే, విపక్షాలకు రాజకీయ మైలేజ్ రాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు చాకచక్యంగా వ్యవహరించారని చెప్పుకోవచ్చు