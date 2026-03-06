Off The Record: శ్రీకాకుళం కమిషనర్ సస్పెన్షన్ రచ్చ..అచ్చన్న ఫైర్
Off The Record: శ్రీకాకుళం నగరంలో డయేరియా (అతిసారం) వ్యాప్తి, ఆ క్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ సస్పెన్షన్ చుట్టూ జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి.
Off The Record: శ్రీకాకుళం నగరంలో ఇటీవల డయేరియా విజృంభించి పలువురు అనారోగ్యం పాలయ్యారు. దీనికి ప్రధాన కారణం నీటి సరఫరా పైపుల లీకేజీ అని గుర్తించారు
కమిషనర్ సస్పెన్షన్: బాధ్యతలు చేపట్టిన కేవలం 15 రోజులకే మున్సిపల్ కమిషనర్ హనుమంతు కూర్మారావును ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేయడం చర్చనీయాంశమైంది .
మంత్రి అచ్చన్నాయుడు ఆగ్రహం: తాను ఏరికోరి తెచ్చుకున్న నిజాయితీ గల అధికారిని, తనకు తెలియకుండా సస్పెండ్ చేయడంపై మంత్రి అచ్చన్నాయుడు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణతో కూడా ఈ విషయంపై మాట్లాడారు
కుల రాజకీయం: ఈ సస్పెన్షన్ వెనుక జిల్లాలోని మరో కీలక నేత హస్తం ఉందని, ఇది 'కళింగ వర్సెస్ వెలమ' సామాజిక వర్గాల మధ్య గొడవకు దారితీస్తోందని ప్రచారం జరుగుతోంది
బాధ్యులెవరు?: సంబంధం లేని అధికారులను బలి చేయడం సరికాదని, అసలైన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అచ్చన్నాయుడు ప్రశ్నించినట్లు వీడియో పేర్కొంది