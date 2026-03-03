hmtv Mathru Shakthi Awards - 2026: స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ దీపా వెంకట్ కు లైఫ్ టైం అచివ్మెంట్ అవార్డు
స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ దీపా వెంకట్ గారికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి మాతృ శక్తి - 2026 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్' ప్రధానం చేశారు.
దీపా వెంకట్:
సామాజిక సేవ: దీపా వెంకట్ గారు స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ ద్వారా గ్రామీణ భారత వికాసం కోసం, ముఖ్యంగా యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు
వారసత్వం: భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి కుమార్తె అయిన ఆమె, చిన్నతనం నుంచే సమాజ సేవ వైపు అడుగులు వేశారు
విజయాలు: ఇప్పటివరకు సుమారు 1,50,000 మంది యువతకు వివిధ రంగాలలో నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి, వారు సొంత కాళ్ళపై నిలబడేలా చేశారు. అలాగే అనేకమంది అనాధలకు వివాహాలు జరిపించి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు
పురస్కారాలు: ఆమె సేవలకు గుర్తింపుగా గతంలో దుబాయ్ నుండి 'విమెన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్' (2012), 'ఛాంపియన్ ఆఫ్ ద చేంజ్ అవార్డ్' (2019), మరియు 'స్వామి వివేకానంద ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్' (2024) వంటి అనేక జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులను అందుకున్నారు
Hmtv అవార్డు: నిరంతరం సమాజానికి సేవలు అందిస్తున్నందుకు గాను, ఆమెను హెచ్.ఎమ్.టి.వి 'మాతృశక్తి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్'తో సత్కరించింది. ఈ అవార్డును మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ఆమె అందుకున్నారు.