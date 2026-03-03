hmtv Mathru Shakthi Awards - 2026: ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణిదేవికి 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్'
HMTV నిర్వహిస్తున్న HMTV మాతృ శక్తి - 2026 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో మాజీ ప్రధానమంత్రి పి.వి. నరసింహారావు కుమార్తె - ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ శ్రీమతి సురభి వాణిదేవి గారికి 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్' (మాతృశక్తి పురస్కారం) ప్రదానం చేశారు.
సురభి వాణిదేవి గురించి:
వ్యక్తిగత నేపథ్యం: సురభి వాణిదేవి గారు కేవలం మాజీ ప్రధాని పి.వి. నరసింహారావు గారి కుమార్తెగానే కాకుండా, సామాజిక సేవకురాలిగా మరియు చిత్రకారిణిగా (Artist) కూడా మంచి గుర్తింపు పొందారు
రాజకీయ జీవితం: 2021 మార్చిలో మహబూబ్ నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుండి తెలంగాణ శాసనమండలి సభ్యురాలిగా (MLC) ఆమె ఎన్నికయ్యారు
విద్య -సేవలు: ఆమె హైదరాబాద్లోని జె.ఎన్.టి.యు (JNTU) నుండి ఫైన్ ఆర్ట్స్లో డిప్లొమా పొందారు. 1991లో 'సురభి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ'ని ప్రారంభించి, శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ద్వారా ఎంతో మంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దారు
పురస్కారం: విద్యారంగంలో ఆమె చేసిన కృషికి, ఆమెలోని నాయకత్వ లక్షణాలకు గుర్తింపుగా HMTV ఈ 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్' అవార్డుతో ఆమెను ఘనంగా సత్కరించింది