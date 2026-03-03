hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: శ్రీ గాయత్రి టూర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పొలమడ కల్పనా గాయత్రికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి 'మాతృశక్తి అవార్డ్-2026'
hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: శ్రీ గాయత్రి టూర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి పొలమడ కల్పనా గాయత్రి గారికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి (HMTV) 'మాతృశక్తి అవార్డ్-2026' ప్రదానం
పొలమడ కల్పనా గాయత్రి:
సామాజిక - ఆధ్యాత్మిక సేవ: కల్పనా గాయత్రి గారు గోమాత సంరక్షణపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి హైదరాబాద్ నుండి తిరుపతి వరకు సుమారు 560 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశారు.
అన్నదానం: చిలుకూరు బాలాజీ క్షేత్రంలో ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆమె స్వయంగా వండి అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి 'అన్నపూర్ణ'గా గుర్తింపు పొందారు.
సేవా తత్పరత: సమాజ సేవలో ఎల్లప్పుడూ ముందుండే ఆమెను అనేక ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు వరించాయి.
పురస్కారం: ఆమె చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలకు గుర్తింపుగా హెచ్.ఎమ్.టి.వి 'మాతృశక్తి అవార్డ్స్ 2026'లో భాగంగా ఆమెను ఘనంగా సత్కరించింది.
