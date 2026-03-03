hmtv Mathru Shakthi Awards - 2026: పద్మశ్రీ శోభారాజుకు లైఫ్ టైమ్ ఎచీవ్మెంట్ అవార్డు
ప్రముఖ గాయని, పద్మశ్రీ శోభారాజు గారికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి మాతృ శక్తి - 2026 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్' ప్రధానం చేశారు.
పద్మశ్రీ శోభారాజు:
అన్నమయ్య సంకీర్తనల ప్రచారం: శోభారాజు గారు అన్నమాచార్య కీర్తనలను జనబాహుల్యంలోకి తీసుకురావడంలో విశేష కృషి చేశారు. అన్నమయ్య పాటకు దేశవిదేశాల్లో గుర్తింపు తెచ్చిన ఘనత ఆమెది
నేపథ్యం: చిత్తూరు జిల్లా వాయల్పాడుకు చెందిన ఆమె, కర్ణాటక సంగీతంలోనే కాకుండా తెలుగు, సంస్కృత భాషల్లోనూ మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు
సంస్థా స్థాపన: ఆమె 'అన్నమాచార్య భవన వాహిని' సంస్థను స్థాపించి, వేలాది మంది విద్యార్థులకు సంగీత శిక్షణ ఇస్తూ ఆధ్యాత్మికతను పంచుతున్నారు
గౌరవ పురస్కారాలు: సంగీత రంగంలో ఆమె చేసిన అద్భుత సేవలకు గాను భారత ప్రభుత్వం ఆమెను 'పద్మశ్రీ' అవార్డుతో సత్కరించింది
hmtv పురస్కారం: 2026 సంవత్సరానికి గాను హెచ్.ఎమ్.టి.వి 'మాతృశక్తి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్'ను ఆమెకు అందజేసి ఘనంగా సత్కరించారు