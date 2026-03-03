hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: గోకులం సిగ్నేచర్ జువెల్స్ కో-ఫౌండర్ లలిత పోతురి లైఫ్ టైమ్ ఎచీవ్మెంట్ అవార్డు
గోకులం సిగ్నేచర్ జువెల్స్ కో-ఫౌండర్ లలిత పోతురి గారికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి మాతృ శక్తి - 2026 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్' ప్రధానం చేశారు
లలిత పోతురి:
వ్యాపారవేత్తగా గుర్తింపు: లలిత పోతురి గారు విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త (Entrepreneur). ఆమె TDH గ్రూప్ డైరెక్టర్ గా, గోకులం సిగ్నేచర్ జువెల్స్ సహ వ్యవస్థాపకురాలిగా సేవలందిస్తున్నారు
నాణ్యత - విశ్వసనీయత: ఆమె తన వ్యాపారాలలో నాణ్యతకు, కస్టమర్ల విశ్వాసానికి పెద్దపీట వేస్తూ, సాంప్రదాయ మరియు ఆధునిక వ్యాపార పద్ధతులను అనుసరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు
పురస్కారం: వ్యాపార రంగంలో ఆమె సాధించిన విజయాలకు గాను, హెచ్.ఎమ్.టి.వి మరియు డాక్టర్ యమునా పాఠక్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'మాతృశక్తి అవార్డ్స్ 2026' కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆమెను ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారంతో సత్కరించారు
అవార్డు ప్రధానం: మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ఆమె ఈ అవార్డును అందుకున్నారు