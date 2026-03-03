hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: వ్యాపారవేత్త, మెంటార్, సామాజిక కార్యకర్త ఉదయశ్రీ పటేల్ కు లైఫ్ టైమ్ ఎచీవ్మెంట్ అవార్డ్
వ్యాపారవేత్త, మెంటార్, సామాజిక కార్యకర్త ఉదయశ్రీ పటేల్ గారికి గారికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి మాతృ శక్తి - 2026 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో 'లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్' ప్రధానం చేశారు
ఉదయశ్రీ పటేల్:
గురుకుల్ అకాడమీ స్థాపన: ఉదయశ్రీ పటేల్ గారు 'శ్రీ గురుకుల్ అకాడమీ', 'స్వామి వివేకానంద లైబ్రరీ' స్థాపకులు. వీరు 2014లో హైదరాబాద్లోని హిమాయత్ నగర్లో ఈ సంస్థలను ప్రారంభించారు
విద్యా విధానం: విద్య అంటే కేవలం జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం మాత్రమే కాదు, అది నైతిక విలువలతో కూడిన సమగ్ర అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని ఆమె నమ్ముతారు. స్వామి వివేకానంద ఆలోచనలతో స్ఫూర్తి పొంది, సాంప్రదాయ విలువలకి ప్రాధాన్యతనిస్తూ విద్యాబోధన చేస్తున్నారు
సేవలు: ఆమె వ్యాపారవేత్తగానే కాకుండా, ఎంతో మందికి మార్గదర్శకురాలిగా (Mentor) మరియు సామాజిక కార్యకర్తగా కూడా పేరు గడించారు.
పురస్కారం: విద్యా రంగంలో ఆమె చేస్తున్న విశేష కృషికి, ఆమె సామాజిక సేవలకి గుర్తింపుగా, హెచ్.ఎమ్.టి.వి ఆమెను ప్రతిష్టాత్మక 'మాతృశక్తి అవార్డ్-2026'తో సత్కరించింది